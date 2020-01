Globurile de Aur 2020 - "Once Upon a Time...in Hollywood", desemnat cel mai bun film - comedie/musical

Stiri pe aceeasi tema

- Prezentam mai jos lista completa a premiilor atribuite in cadrul celei de-a 77-a editii a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizata de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), duminica seara, la Los Angeles. CINEMATOGRAFIE: Cel mai bun film - drama: "1917" Cel mai bun film - comedie/musical:…

- Awkwafina a castigat duminica seara, in cadrul celei de a 77-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cea mai buna actrita intr-un film de comedie-musical pentru rolul din "The Farewell", informeaza contul de Twitter al acestor trofee decernate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA).…

- Olivia Colman a fost desemnata cea mai buna actrita intr-un serial dramatic gratie rolului interpretat in productia de televiziune "The Crown", duminica seara, la cea de-a 77-a gala a Globurilor de Aur, atribuite de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al acestor…

- Productia de televiziune "Fleabag" s-a impus la categoria "cel mai bun serial - comedie/musical" la cea de-a 77-a gala de decernare a Globurilor de Aur, organizata duminica seara la Los Angeles de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al evenimentului.…

- Globurile de Aur, ediția cu numarul 77, sunt gazduite de Ricky Gervais și au loc la hotelul The Beverly Hilton, din Beverly Hills, California. „The Irishman”, filmul despre Mafie și asasinarea lui Jimmy Hoffa, facut de Martin Scorsese alaturi de Netflix, este marele favorit pentru premiul de Cel mai…

- Lungmetrajul "Marriage Story" s-a clasat luni in fruntea topului productiilor care au primit cele mai multe nominalizari la Globurile de Aur, trofee care deschid sezonul marilor premii cinematografice de la Hollywood, dupa ce a fost nominalizat la sase categorii, inclusiv la categoria "cel mai bun film…

- Quentin Tarantino (56 de ani) a dezvaluit care este filmul sau preferat din 2019 si nu, nu este vorba despre „Once Upon a Time in Hollywood“, regizat de el si in care joaca Brad Pitt si Leonardo DiCaprio.

- Lungmetrajul „Once Upon a Time... in Hollywood”, al noualea al lui Quentin Tarantino, va fi relansat cu zece minute de filmari in plus, scrie news.ro.Sony Pictures, care a investit 90 de milioane de dolari in filmul cu Leonardo DiCaprio si Brad Pitt in distributie, a anuntat ca versiunea va…