Giorgiana Radu: Copilul meu, pus la-ncercare acum Copilul meu, nici azi nu am ajuns la tine. Știu, amanarile te amarasc. Nici sambata, nici marți, și nici chiar maine, nu ne vom reuni așa cum tu sperai. Te-ai straduit sa fii, sa pari puternic, dar pana cand sa-nabuși sufletu-ți de copil? Tu-ncerci sa pari matur și bun de recrutare, dar uiți ca 12 ani ai doar. Vrei sa ne-arați cat ești de tare. Ca vrei și poți sa ai rabdare. Cu toate astea, știi ca te cunosc și plansul ți-l aud in departare. Iți spun mereu ca totul va fi bine. Vom trece peste-aceste incercari. Dar, uneori, nici eu nu ma mai cred. Firesc ar fi sa te imbarbatez. Sa-ți spun despre… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

