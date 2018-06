Stiri pe aceeasi tema

- Smiley nu are vacanța vara asta. Intr-o perioada in care cei mai mulți dintre noi iși planuiesc concediul, alegand destinații și facand rezervari, indragitul cantareț și prezentator de la “ Romanii au talent ” are alte treburi pe cap. De fapt, cam tot anul are alte treburi pe cap, pentru ca, spune el,…

- Smiley revine pentru al patrulea an consecutiv pe scena Arenelor Romane, sambata, 2 iunie! Smiley promite si pentru 2018 o supradoza de emotie, intoarceri in istoria sa artistica pe note din prezent, confesiuni muzicale, invitati speciali si multe alte surprize pentru public in cadrul unui show BestMusic…

- Iata ca dupa aproape un an de relație, Smiley și Gina Pistol ș-au hotarat sa-și asume public relația, și sa nu se mai ascunda de nimeni. Cei doi au plecat impreuna la mare, acolo unde s-a dat startul petrecerilor de sezon. Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar […]…

- Raluka, una dintre caștigatoarele emisiunii Asia Express nu este singura, se iubește cu cineva de aproximativ doi ani, insa nu dorește sa faca publice prea multe informații despre el. Cantareața il ține departe de camerele de luat vederi și nici pe rețelele de socializare nu posteaza poze alaturi de…

- Dupa ce a recunoscut public faptul ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat misterios pe nume Teo, Nicole Cherry a inceput sa se și afișeze cu el. CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, i-a filmat pe cei doi indragostiți, intr-un mall din Capitala. (Citește și: Nicole Cherry a facut…

- Iritata de faptul ca iubitul sau a flirtat cu Ana Baniciu, Gina Pistol ar fi decis sa ii dea o lecție lui Smiley, alegand sa puna distanța intre ei. Speriat, insa, ca ar putea sa o piarda pe blondina, cantarețul ar fi hotarat, la randul lui, sa faca un pas important in relație, cerandu-i iubitei […]…

- Gina Pistol traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Smiley. Se pare ca relația lor e cat se poate de seriosa. Chef Catalin Scarlatescu a oferit o declarație care a dat naștere speculațiilor ca Gina Pistol ar fi gravida. Declarația lui Scarlatescu a fost facuta in cadrul emisiunii „Rai da’…

