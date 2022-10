Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Anderlecht - FCSB 2-2, Gigi Becali s-a declarat extrem de nemulțumit de jocul echipe sale. Patronul roș-albaștrilor a criticat prestația trupei lui Nicolae Dica, iar jucatorii luați in vizor au fost luați Florinel Coman și Joyskim Dawa, care a greșit la ambele goluri ale belgienilor. Gigi Becali…

- Gigi Becali nu-l da afara pe Nicolae Dica, așa cum au cerut fanii, dar ii transmite un ultim avertisment. Patronul FCSB este nemulțumit de jocul echipei și i-a spus antrenorului ca trebuie sa redreseze rapid situația. Omul de afaceri a acordat un interviu in care a vorbit și despre rușinea din duelul…

- Gigi Becali regreta ca a trimis in Danemarca rezervele și le-a promis fanilor ca la returul cu Silkeborg, din grupele Europa Conference League, situația va fi diferita. Patronul este convins ca trupa lui Nicolae Dica poate caștiga duelul pentru ca pe teren „va intra artileria grea”.Formația finanțata…

- Gigi Becali a intrat in direct la televiziune și l-a criticat din nou pe Nicolae Dica. Patronul FCSB nu este deloc mulțumit ca a avut mari emoții in duelul cu FC Argeș din campionat și i-a reproșat antrenorului ca echipa nu știe sa combine. „Roș-albaștrii” s-au impus cu 3-2 și se afla pe locul 13 […]…

- Gigi Becali a intrat in direct la televiziune dupa meciul Universitatea Craiova – FCSB și și-a criticat doi dintre favoriți: Florinel Coman și Octavian Popescu. Patronul a anunțat ca schimba strategia și ca va aborda partidele din Europa Conference League cu jucatorii de rezerva pentru ca se teme ca…

- De la revenirea la FCSB, Nicolae Dica a spus ca are un obiectiv secundar: sa-l readuca pe Gigi Becali la stadion. Patronul roș-albaștrilor a anunțat ca va asista de pe Arena Naționala la partida cu Anderlecht din grupele Conference League. FCSB - Anderlecht se disputa joi, de la 22:00, in grupa B din…

- Gigi Becali este convins ca echipa lui se va califica in grupele Europa Conference League, chiar daca a pierdut primul meci cu Viking. Patronul FCSB este convins norvegienii nu au deloc o echipa buna și a spus ca nu se va implica in alcatuirea primului 11 pentru ca are incredere in Nicolae Dica. Duelul…

- Gigi Becali și Nicolae Dica au vorbit foarte des in ultimele zile la telefon. Patronul a vrut sa știe daca antrenorul il va folosi pe Florinel Coman, in meciul cu Dunajska Streda, din turul trei preliminar al Europa Conference League. Giovanni Becali este convins ca ii va gasi atacantului pe care finanțatorul…