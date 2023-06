Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri George Becali, patronul FCSB, a facut senzație in postura de cantor in Catedrala Patriarhala. Latifundiarul din Pipera a declarat ca intenționeaza sa se retraga din lumea fotbalului și sa-și consacre viața credinței.In fața credincioșilor adunați in Catedrala Patriarhala din Capitala,…

- Latifundiarul din Pipera a facut un nou anunț. De data aceasta a transmis ca este pregatit sa faca transferuri importante la echipa, in cazul in care FCSB-ul vor reuși sa caștige titlul de campioni.Patronul vicecampioanei susține ca vrea „4-5 transferuri mari", iar doua nume ar fi fost deja stabilite.…

- Gigi Becali a dezvaluit motivul pentru care Florinel Coman a fost schimbat in derby-ul dintre FCSB si CFR Cluj, derby incheiat cu scorul de 1-0. Latifundiarul din Pipera a dezvaluit ca Elias Charalambous a fost responsabil de schimbarile efectuate la formatia ros-albastra, in duelul cu trupa lui Dan…

- Gigi Becali este convins ca FCSB va deveni campioana Romaniei, dupa o pauza de opt ani. Patronul ros-albastrilor si-a facut toate calculele si nu crede ca echipa lui va mai putea fi oprita de Farul sau de CFR Cluj. Latifundiarul din Pipera a anuntat si de ce a devenit atat de increzator. Programul meciurilor…

- La doar doua zile de cand echipa pe care o patroneaza a fost infranta, Latifundiarul din Pipera a decis sa plece din tara. Nu este pentru prima data cand Gigi Becali calca pe Muntele Athos, insa de aceasta data nu a vorbit despre scopul calatorile sale in locul sfant, iar asta i-a facut pe cei mai mulți…

- Gigi Becali e furios! Dupa infrangerea cu Rapid, patronul de la FCSB a anunțat ca se va retrage din fotbal. Acum, la doar doua zile de cand a pus pe toata lumea pe intrebari, Latifundiarul din Pipera a decis sa plece din tara. Ce destinație a ales omul de afaceri.

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intrat in contre, in direct la TV, cu Marius Lacatuș (59 de ani), legenda Stelei, pe tema finanțarii CSA Steaua București din banii de la bugetul de stat. Latifundiarul din Pipera a spus ca este o diferența intre o echipa care primește bani de la primarie și…

- Gigi Becali, patronul vicecampioanei Romaniei, FCSB, a reacționat, in urma acuzațiilor facute joi de Florin Talpan, juristul CSA Steaua București, conform carora oficialul „militarilor” a primit amenințari cu moartea din cauza unor afirmații facute de finanțatorul echipei din Superliga și de Dumitru…