Stiri pe aceeasi tema

- FCSB s-a impus cu 1-0 pe terenul campioanei CFR Cluj. Mihai Stoica și jucatorii au sarbatorit minute bune alaturi de galeria venita de la București. Golul marcat de Malcom Edjouma in minutul 88 a declanșat sarbatoarea in tabara celor de la FCSB. Mihai Stoica a fost cel care a dat tonul petrecerii,…

- Mihai Pintilii, antrenorul de facto de la FCSB, și-a laudat elevii dupa victoria din derby-ul cu CFR Cluj, 1-0. Fostul mijlocaș a declarat ca echipa sa a dominat jocul și considera ca formația roș-albastra a meritat victoria. Concluziile lui Mihai Pintilii dupa CFR Cluj - FCSB „CFR Cluj este o echipa…

- Dupa ce FCSB a ratat victoria in ultimele minute ale meciului cu Farul, terminat 2-3, Basarab Panduru a comentat discursul lui Mihai Pintilii. Fostul internațional a ironizat discursul antrenorului de la FCSB și l-a criticat pe acesta pentru mesajul transmis inainte de duelul cu CFR Cluj, care va avea…

- FCSB incepe 2023 pe terenul lui Hermannstadt, formație ce a incheiat 2022 ingenunchind Farul și CFR Cluj. Echipa lui Gigi Becali debuteaza in noul an cu trei partide teribile: Hermannstadt, deplasare, Farul, acasa, și CFR Cluj, in Gruia. Compagno și compania au incheiat 2022 la 7 puncte de liderul…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit cu Mihai Pintilii, antrenorul de facto al roș-albaștrilor, despre problemele echipei la fazele fixe. Ca urmare a unui moment static, vicecampioana a primit gol aseara de la CFR Cluj (0-1). Conform spuselor lui Becali, Pintilii ar fi gasit soluția: FCSB sa nu mai…

- Gigi Becali iși reproșeaza ca le-a oferit mana libera antrenorilor Leo Strizu și Mihai Pintilii, care au alcatuit lista de rezerve la meciul dintre FCSB și CFR Cluj, 0-1. Latifundiarul l-a criticat fara menajamente pe Florinel Coman. FCSB a inceput derby-ul cu CFR Cluj cu Omrani titular și niciun varf…

- Mihai Pintilii, antrenorul de facto al celor de la FCSB, și-a felicitat jucatorii pentru victoria reușita in fața Chindiei, 2-0, apoi și-a indreptat atenția spre restanța de joi cu CFR Cluj, meci pe care roș-albaștrii l-ar putea aborda fara trei dintre titularii obișnuiți, Olaru, Compagno și Tarnovanu,…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intrat in direct la TV dupa victoria reușita de roș-albaștri in fața lui FCU Craiova, scor 2-0. Finanțatorul vicecampioanei a vorbit despre condițiile in care Mihai Pintilii va continua pe banca echipei și dupa reluarea campionatului. ...