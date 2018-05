Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident s-a produs, miercuri noaptea, pe șoseaua de centura a Capitalei. Potrivit primelor informații, autoturismul in care se afla acesta s-a izbit violent de altul, car circula regulamentar, dupa care s-a rasturnat și s-a oprit, pe rand, intr-un stalp și intr-un indicator.

- Circulatia rutiera este oprita, joi dimineata, pe soseaua de centura a Capitalei, in zona barierei Domnesti din judetul Ilfov, din cauza unui autotren care a ramas blocat pe carosabil, informeaza news.ro.Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, din cauza unui autotren ramas imobilizat…

- Simona Halep va participa la un eveniment caritabil, cu o zi inaintea debutului turneului de la Madrid. Cea mai buna jucatoare a lumii va lua startul la o competiție atractiva, alaturi de alți trei sportivi cunoscuți. Citeste si: ALERTA - Accident INFIORATOR pe Soseaua de Centura a Capitalei:…

- UPDATE: CentrulINFOTRAFIC din Inspectoratul Generalal Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera a fost reluata pe ambele sensuri de mers in judetul Ilfov, pe DNCB, la kilometrul 25, unde a avut loc un eveniment rutier, in care soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si a parasit…

- Un barbat a murit luni dimineata dupa ce a intrat cu masina intr-un copac pe Soseaua de Centura a Capitalei. El a fost scos de catre ceilalti soferi din autoturismul care a luat foc, iar echipajele SMURD au incercat timp de mai multe minute resuscitarea lui. Politistii spun ca cel mai probabil soferul…

- Accidentul s-a produs luni dimineata, in jurul orei 6.00, pe DNCB, la aproximativ 100 de metri de intersectia cu Splaiul Unirii, pe sensul de mers Glina – Pantelimon. Barbatul de 49 de ani din Popesti Leordeni a intrat cu masina intr-un copac si a fost proiectat inapoi pe sosea. Medicii au…

- Sepsi Sfantu Gheorghe a inchiriat o instalație de nocturna mobila. Cand va fi inaugurata. Sepsi Sfantu Gheorghe se va muta de la Ploiești, acasa. Asta dupa ce arena din Sfantul Gheorghe a fost cosmetizata și a primit avizul FRF de a putea organiza, provizoriu, meciuri de Liga 1. Mai mult, pentru primul…

- Importatorul si distribuitorul de produse pentru copii Superfood Company a raportat in 2017 afaceri de 21 mil. euro (97 mil. lei), in crestere cu aproape 10% fata de anul precedent, cand au fost raportate vanzari de 88 mil. lei (peste 19 mil. euro). Pentru anul in curs, compania estimeaza…