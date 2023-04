Gigantul japonez al jocurilor video Sega cumpără Rovio Entertainment, creatoarea Angry Birds, pentru 706 de milioane de euro Acordul ar urma sa se refere la totalitatea actiunilor si optiunilor in circulatie ale Rovio, evaluand actiunile la 9,25 euro pe actiune, oferta fiind echivalenta cu o prima de aproximativ 19% fata de pretul lor de inchidere inainte de anunt, a spus Sega. Oferta evalueaza optiunile la 1,48 euro pe unitate. Consiliul de administratie al Rovio sprijina oferta, a adaugat compania. Jocurile video ale Rovio au fost descarcate de peste 5 miliarde de ori, potrivit comunicatului de luni. Intre timp, franciza sa Angry Birds a fost licentiata pentru alte produse de divertisment si de consum. Sega, cu sediul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

