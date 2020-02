Gigantul bancar HSBC renunta la 35.000 de locuri de munca

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei la Londra anunta ca, pana la 31 ianuarie 2020, 498.700 de romani au aplicat pentru statutul de rezident (#SettledStatus / #PreSettledStatus) in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Asta in cadrul procedurii EU Settlement Scheme pusa de autoritatile britanice…

- Grupul rus Gazprom mizeaza pe faptul ca, mai degraba decat Europa, China va beneficia de cea mai mare parte a exporturilor de gaze lichefiate ale SUA, dupa acordul comercial convenit de Washington si Beijing, a declarat marti un oficial de la Gazprom, transmite Reuters. Cu ocazia unei reuniuni…

- Fabrica de asamblare a avioanelor pe care Airbus o detine in China va ramane inchisa cel putin pana pe 10 februarie, ca urmare a recomandarilor autoritatilor din aceasta tara pentru a frana raspandirea epidemiei de coronavirus, a anuntat miercuri grupul european, citat de agentia EFE. Intr-un…

- Moscova trece intr-o noua etapa a politicii sale de prevenire a rapandirii noului coronavirus chinez, anuntand luni ca urmeaza sa procedeze la expulzarea strainilor infectati cu virusul, dupa ce a decis saptamana trecuta sa isi inchida frontiera cu China si sa reduca legaturile intre cele doua tari.…

- Constructorul britanic de automobile de lux Rolls-Royce Motor Cars a anuntat marti ca vanzarile sale au crescut anul trecut cu 25%, in pofida inrautatirii conditiilor economice globale, gratie unei cereri solide pentru primul sau SUV, Cullinan, transmite Reuters. Compania cu o istorie de 116…

- Orasul german Munchen a declarat stare de "urgenta climatica" si intentioneaza sa atinga "neutralitatea climatica" pana in anul 2035. "Este un obiectiv foarte ambitios", a declarat miercuri purtatorul de cuvant al departamentului de politici climatice, Jens Roever, dupa decizia consiliului…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca nu intentioneaza sa schimbe legislatia in cazul facilitatilor pentru IT-isti, insa a subliniat ca nu crede in regimuri fiscale discriminatorii. "Stiti ca am avut niste declaratii legate de IT-isti. Deocamdata nu intentionez sa schimb legislatia,…

- Autoritatile pentru concurenta din Uniunea Europeana investigheaza modul in care Google colecteaza datele clientior sai, ceea ce sugereaza ca operatorul celui mai popular motor de cautare pe internet din lume ramane in atentia Comisiei Europene in pofida amenzilor uriase pe care le-a aplicat companiei…