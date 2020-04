Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Popescu a notat, miercuri, pe Facebook, ca lucrarile la cele trei stadioane care vor gazdui meciuri de la Campionatul European “stau bine”, in ciuda incetinirii operatiunilor din cauza pandemiei. El spera ca arenele vor fi gata in octombrie, potrivit news.ro.“In februarie 2018, cand…

- "In februarie 2018, cand am preluat functia de consilier al Prim-ministrului pentru Euro 2020, nu se batuse vreun tarus la vreunul dintre cele 3 stadioane: Ghencea, Giulesti, Arcul de Triumf. Ieri, am facut o vizita pe toate cele trei arene destinate competitiei devenita intre timp, din pacate, Euro…

- Gheorghe Popescu, 52 de ani, consilierul onorific al premierului Ludovic Orban, membru in comitetul de organizare al Campionatului European 2021 de la București și președintele formației Viitorul Constanța, a analizat toate subiectele importante din sport. Popescu este invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia…

- Din cauza pandemiei de coronavirus, clubul de fotbal Viitorul Constanța a luat, joi, decizia reducerii drastice a salariilor tuturor angajaților gruparii dobrogene.Masura a fost anunțata de catre președintele clubului FC Viitorul, Gheorghe Popescu. Acesta a mentionat ca obiectivul este micsorarea bugetului…

- Construcția arenelor Ghencea, Giulești și Arcul de Triumf avanseaza, chiar daca autoritațile au luat masuri speciale odata cu declanșarea pandemiei de coronavirus Bucureștiul trebuia sa fie gazda pentru Campionatul European din vara acestui an, dar situația globala legata de raspandirea virusului COVID-19…

- Zilele trecute a avut loc o ședința de lucru la la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC), in privința stadiul lucrarilor pe care Romania trebuie sa le finalizeze pana la Campionatul European 2020. La intalnire au luat parte, printre alții, Lucian Bode, ministrul…

- Consilierul onorific al premierului pentru organizarea EURO 2020, fostul fotbalist Gheorghe Popescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca stadioanele Steaua, Arcul de Triumf si Rapid, precum si calea ferata care va lega Aeroportul Henri Coanda de Gara de Nord nu sunt proiecte obligatorii…

- Gica Popescu, consilierul prim-ministrului Ludovic Orban pe tema EURO 2020, și Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, au susținut astazi o conferința de presa in care au vorbit despre stadiul lucrarilor din Romania in vederea organizarii Campionatului European 2020. Baraj Euro 2020: Romania…