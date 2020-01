Stiri pe aceeasi tema

- Generalul iranian Qassem Soleimani, ucis in urma unui raid aerian al forțelor armate americane, va fi inmormantat azi la Bagdad, in Irak. Funeraliile lui Qassem Soleimani vor fi publice și autoritațile irakiene au anunțat cca se așteapta la zeci de mii de oameni, a notat The Guardian.Soleimani și Abu…

- Ghidul suprem iranian Ali Khamenei l-a numit pe Esmail Qaani drept nou lider al Fortei Al-Qods dupa uciderea comandantului acesteia, generalul Qassem Soleimani, vineri, pe un aeroport din Bagdad, intr-un atac efectuat de SUA, informeaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Qaani a fost pana acum…

- Ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, s-a angajat vineri sa "razbune" moartea influentului general iranian Qassem Soleimani, ucis mai devreme intr-un raid american la Bagdad, si a decretat trei zile de doliu national in tara sa, informeaza AFP si Reuters. "Martiriul este recompensa pentru…

- Ghidul suprem iranian si-a reafirmat duminica opozitia fata de orice dialog cu Washingtonul, intr-un discurs cu ocazia implinirii a 40 de ani de la luarea de ostatici la Ambasada SUA din Teheran, data pe care Iranul o marcheaza luni oficial, potrivit AFP, potrivit Agerpres."Opozitia constanta…