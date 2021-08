Geta Sandu: Cum ați zis „lumina ni se cuvine” de când am văzut-o ieșind din burtica mamei Buni zori, Maestre! Cum ați zis „lumina ni se cuvine” de cand am vazut-o ieșind din burtica mamei. Multa durere, placerea și bucurie o data ce am deschis ochii. Și azi, cea ce ne-a dat viața, ea e prima vaca, tampita, o poarta prin vorbe și supararile lor „omul, copilul, distinsul marlan” ca e democrație. Cand unul iți injura sau ii adreseaza cuvinte , injuraturile și ce or mai fii ele fapturii ingerești din care am venit toți avand-o separat pe a lui ca o icoana, știe ce zice? Gandește oare la mama lui? Nu este diferita de celelalte mame? Poți sa ai rautate catre mama ta, are vina, poate ca te-a… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Buni zori intarziați, maestre! Sa aveți cea mai frumoasa zi a nașterii dumneavoastra. Sunt saptezecisitrei, ce mai conteaza. Ați fost ales de Dumnezeu sa infaptuiți lucruri sfinte și de unii nici visate, dar sa fie și realizate. O spun cu toata sinceritatea mea… Ieri ați fost cel mai fericit om, poet,…

- Fiul Corneliei Catanga, Alexandru Padureanu (27 de ani), si vaduvul acesteia, Aurel Padureanu (71 de ani), nu au trecut nici acum peste moartea cantaretei de muzica lautareasca. Cei doi vor sa faca un gest notabil in memoria artistei care s-a prapadit de COVID-19, in martie, la 63 ani. „Zilnic ne gandim,…

- Buni zori, maestre! Cum sa ne simțim in vremurile de azi? Nici noi nu mai știm. Soare fara perdea. Campurile, unele parjolite de neputința. Prin sate, case abandonate, darapanate de timp și cu lacrimi la ferestre. In alte vremuri, in timpuri cu viața aveau muscate colorate și parfumate . Vremea moderna,…

- Marti, 13 iulie 2021, la orele 18.00, la Galeria de Arta a Municipiului Alba Iulia va avea loc vernisajul expozitiei „Lumina din firida”, expozitie in care se reunesc lucrarile a doua artiste albaiulience, Angela Petruta si Ana Jilinschi. Tema, iesita din confortul cotidian, este ancorata in planul…

- Era in centrul atenției tuturor, iar dintr-o data nu a mai știut nimeni nimic de ea! Ce se intampla cu Bianca Pop de cand a disparut din lumina reflectoarelor? Fosta ispita de la Insula Iubirii le-a spus fanilor adevarul, dar mai ales, a dezvaluit motivul pentru care a ales sa se retraga. Mai mult decat…

- Trupa italiana Maneskin, care a castigat Eurovisionul luna trecuta, este in lumina unui nou scandal. De data asta este acuzata de plagiat. Artiștii ar fi copiat piesa “You want it, you’ve got it” a formatiei The Vendettas. Muzicienii recunosc ca exista “asemanari”, dar susțin ca nu “cunosteau acest…

- Buni zori, maestre! Viața ramane ca o candela mereu aprinsa pentru cei ce iubesc viața, sunt cu iubire de Dumnezeu și de toata „armata” lui, pentru cei ce nu obosesc dand aripi unui vis. Cand au un vis de realizat mintea e un amalgam de cuvinte carora le gasești rostul. Le așezi unde le e locul și fapta,…

- „In vremea aceea, trecand Iisus, a vazut pe un om orb din nastere. Si ucenicii Lui L-au intrebat, zicand: Invatatorule, cine a pacatuit, acesta sau parintii lui, de s-a nascut orb? Iisus a raspuns: Nici acesta n-a pacatuit, nici parintii lui, ci ca sa se arate in el lucrarile lui Dumnezeu. ...