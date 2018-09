Stiri pe aceeasi tema

- Feli Donose și-a etalat mandra sarcina, aflata in ultimul trimestru. Artista a postat pe contul de socializare o fotografie, alaturi de care a scris un mesaj emoționant. „Am o minune in burtica, o Nora Luna mica, mica” a scris Feli, in dreptul imaginii. Feli Donose a mers recent sa o vada pe fetita…

- Marcel Toader, mesaj pentru Cristi Brancu, dupa ce a izbucnit scandalul. Recent, realizatorul tv a reamintit faptul ca toata vara Marcel Toader a stat la Mamaia si s-a intrebat din ce afaceri si-a platit acest sejur prelungit. Mai mult, acesta a precizat ca afaceristul ar avea o relație cu avocata…

- Prognoza meteo anunța timp frumos in restul țarii, unde temperaturile incep sa creasca. La București vor fi 28 de grade. Precipitațiile vor fi insa restranse și de scurta durata. Luni, vremea va fi racoroasa in partea de est, in special in Moldova, nordul Dobrogei și in Carpații Orientali. In aceste…

- Calin Novacescu de la Exatlon a jucat intr-un film american, alaturi de un celebru actor din “Titanic“. Este vorba despre actorul Billy Zane. Soldatul interpretat de Novacescu facea parte din trupa unui locotenent jucat de celebrul actor american Billy Zane, care a aparut in filme ca „Titanic”, „Back…

- Trenul Suceava-Putna a fost pictat cu imaginea lui Ștefan cel Mare dar și cu manastirea și Centenarul Marii Uniri. Sageata albastra circula din nou pe aceasta ruta inființata cum 120 de ani și nefolosita din anul 2012. Trenul Suceava-Putna pictat cu imaginea lui Ștefan cel Mare este foarte bine primit…

- A ales sa mearga la catedra intr-o perioada in care toti IT-istii din generatia lui fug de aceasta meserie si prefera joburi mai bine platite in multinationale. A ales sa nu se titularizeze pe post pentru ca nu e de acord cu acest mecanism si si-a luat ore in invatamantul privat ca sa-si sporeasca veniturile…

- Observatorii europeni spun ca alegerile din Turcia nu au fost echilibrate, opoziția neagand condiții egale cu puterea. OSCE a transmis, luni ca Erdogan, presedintele in exercitiu, si partidul de guvernamant s-au bucurat de avantaje necuvenite, scrie Reuters. ”Restrictiile pe care noi le-am constatat…