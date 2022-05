Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul sef al DNA, Crin Bologa, a declarat ca sunt in lucru ”90 sau 93” de dosare care au legatura cu pandemia de COVID-19. In unele dosare s-au dat si sentinte, iar in altele inculpatii au incheiat acord de recunoastere cu procurorii anticoruptie, scrie News.ro. Crin Bologa a declarat, duminica,…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a anuntat ca, in ultimii doi ani, de cand conduce aceasta institutie, procurorii anticoruptie au pus sub sechestru bunuri de peste 400 milioane de euro si numai anul trecut au fost recuperate 40 milioane de euro in cursul urmaririlor penale. Crin Bologa a declarat…

- Crin Bologa a declarat duminica, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ca DNA poate pune sechestru pe bunuri si se poate ocupa de recuperarea unor bunuri sau sume de bani. ”Avem o putere pe care ne-o da codul de procedura penala, in sensul ca noi putem identifica bunurile, putem aplica sechestru…

- ANM a emis prognoza meteo pentru ziua de luni 25 aprilie 2022. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi, de Paște, in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova, Ploiești, Braila, Buzau.

- In cadrul primei competiții abordata in acest an, Cupa Transilvania, la Tg. Mureș, un concurs tradițional, de anvergura, reprezentanții CS Dojokan Activ Aiud au reușit sa obțina 21 de medalii (9 de aur, doua de argint și 10 de bronz), palmares cu care s-a clasat pe locul al 5-lea in ierarhia celor…

