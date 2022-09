Gestionarea deșeurilor. Primarii și miza de un sfert de miliard de euro Autoritațile locale au la dispoziție peste 260 milioane de euro pentru a rezolva, rapid, problema gunoaielor. Banii vin din PNRR și de la bugetul de stat. Pentru primarii din Romania, acesta se anunța a fi unul dintre testele de competența din actualul mandat. Cați dintre edilii locali vor reuși sa atraga fondurile europene ramane o intrebare pentru moment fara raspuns, arata o analiza Frames & Best Tools. Problema care se pune este: Vor rezolva aleșii noștri problema gunoaielor cu bani europeni? Potrivit datelor Eurostat, Romania se afla, in acest moment, pe unul dintre ultimele locuri din Europa… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a produs anul trecut aproximativ 13,5 milioane de biciclete, o crestere cu 11% fata de 2020, iar cei mai mari producatori de biciclete au fost Portugalia (2,9 milioane), Romania (2,5 milioane), Italia (1,9 milioane), Germania (1,4 milioane) si Polonia (1,2 milioane), arata datele publicate…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 8,9% in iulie, in crestere de la 8,6% luna precedenta, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 9,6% la 9,8%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Estonia, Letonia, Lituania, Cehia, Bulgaria, Ungaria, Polonia si Romania,…

- „MAE respinge ferm demersul vicepresedintelui Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, care a publicat pe o rețea de socializare o harta care atribuie, in mod fantezist, teritorii ale Ucrainei Romaniei și altor state vecine Ucrainei. MAE considera ca astfel de atitudini fac parte…

- Prețurile locuințelor din Romania au crescut la sfarșitul primului trimestru din 2022 cu aproape 40% fața de 2015, potrivit ultimelor date Eurostat . Este ușor mai puțin decat media celor 27 de țari din UE, care a inregistrat o creștere de aproape 46%. In aceeași perioada, prețul chiriilor a crescut…

- Autoritatile locale au la dispozitie peste 260 milioane de euro pentru a rezolva, rapid, problema gunoaielor. Banii vin din PNRR si de la bugetul de stat, si vor putea fi accesati din aceasta vara, se arata intr-o analiza Frames & Best Tools.

- Cu 260 milioane de euro la dispoziție, primarii au șansa de a rezolva problema gunoaielor. Banii vin din PNRR și de la bugetul de stat, și vor putea fi accesați din aceasta vara. Romania nu doar ca este codașa la acest capitol, dar are și procese deschise la nivel internațional, din cauza poluarii.…

- Autoritațile locale au la dispoziție peste 260 milioane de euro pentru a rezolva, rapid, problema gunoaielor. Banii vin din PNRR și de la bugetul de stat, și vor putea fi accesați din aceasta vara. Pentru primarii din Romania, acesta se anunța a fi unul dintre testele de competența din actualul mandat.…

- Compania de management și consultanța Frames a dat publicitații un amplu studiu care ar trebui, cel puțin, sa ne dea de gandit… Potrivit studiului, pe an ce trece, populația Romaniei imbatranește și devine tot mai bolnava. Potrivit datelor furnizate de lnstitutul Național de Statistica, populația varstnica…