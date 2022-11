Gestionarea conflictelor și a bullying-ului începe cu educația adulților Asociația Centrul de Dezvoltare Personala și Combatere a Comportamentelor De Risc deruleaza in perioada martie 2022 – august 2023 proiectul cu titlul „Let’s Grow Together”, finanțat in cadrul programului Erasmus+, Acțiunea cheie 1, nr. proiect 2021-2-RO01-KA122-ADU-000041677 – Proiecte de scurta durata in domeniul Educației Adulților. Asociația a fost inființata in anul 2015 și desfașoara activitați in domeniul educației formale și nonformale, consilierii psihologice și a psihoterapiei pentru dezvoltarea personala și profesionala a copiilor, tinerilor și adulților. Proiectul „Let’s Grow Together”… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

