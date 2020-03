Stiri pe aceeasi tema

- ​​Un aprozar din Statele Unite a fost nevoit sa arunce alimente de 35 de mii de dolari, dupa ce o femeie ar fi stranutat intenționat pe ele. Femeia este cercetata pentru raspândirea deliberata a coronavirusului, scrie CNN. Incidentul a avut loc într-un aprozar din Hanover Township,…

- Batranul se afla in perioada de refacere dupa o pneumonie severa si chiar purta o masca pe fata pentru a preveni infectia cu coronavirus. Imediat dupa incident, el a alertat imediat autoritatile, scrie Daily Mail. Descoperire SOC dupa autopsia pacientilor decedati de CORONAVIRUS. Ce se intampla…

- Asociatia umanitara Banlieue Sante, care activeaza in Paris si in regiunea Ile-de-France, lanseaza clipuri video in 12 limbi, pentru ca instructiunile legate de riscurile infectarii cu coronavirus sa ajunga la cat mai multa lume. Unul dintre clipurile respective este in limba romana. "Ramaneti acasa…

- Platforma americana Airbnb a decis sa "suprascrie" conditiile normale de anulare a rezervarilor si sa permita atat clientilor, cat si gazdelor sa anuleze gratuit rezervarile. Dupa ce la finalul saptamanii trecute a introdus posibilitatea anularii gratuite a rezervarilor doar pentru anumite…

- Legea care prevede acordarea de zile libere parintilor, atunci cand unitatile de invatamant sunt inchise din motive exceptionale, a fost publicata in Monitorul Oficial. Personalul din sectoare cu foc continuu poate beneficia de prevederi doar cu acordul angajatorului. Legea privind acordarea…

- Femeia internata, joi seara, la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara cu suspiciune de coronavirus are gripa sezoniera, dar se asteapta si rezultatele pentru COVID 19, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, Virgl Musta, potrivit Agerpres ."Femeia de 50 de…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, a declarat, luni seara, ca in acest moment nu exista niciun caz confirmat de coronavirus pe teritoriul Romaniei. La randul sau, seful DSU, Raed Arafat a facut apel la populatie sa nu dea crezare informatiilor neverificate cu privire la coronavirus.…

- "Vom avea un rezultat, am inteles, de la Matei Bals, in seara aceasta, in jurul orei 9,00 (21,00 - n.r.) Am avut mai multi suspecti de coronavirus, niciunul nu a fost confirmat", a declarat ministrul Sanatații, Victor Costache.Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat miercuri, referindu-se la…