- Papa Francisc i-a îndemnat duminica pe credinciosi, de rugaciunea Angelus, sa-si îndeplineasca datoria de cetateni si sa-si plateasca darile catre stat, relateaza EFE, citata de Agerpres."Platirea impozitelor este o datorie a cetatenilor, alaturi de respectarea legilor statului",…

- Barfele sunt „o ciuma mai ingrozitoare decat COVID-19”, a declarat papa Francisc duminica in timpul rugaciunii sale saptamanale “Angelus”, pe care a rostit-o de la o fereastra a Palatului Apostolic aflat in Piata Sfantul Petru din Vatican. Liderul de la Vatican i-a indemnat apoi pe credinciosi sa faca…

- Papa Francisc isi va relua incepand cu 2 septembrie traditionalele audiente generale de miercuri in prezenta publicului, intr-o curte inchisa a Palatului apostolic si nu in Piata Sf. Petru, a anuntat miercuri Vaticanul, relateaza AFP.Audientele de miercuri, care nu au mai avut loc in public…

- Papa Francisc isi va relua incepand cu 2 septembrie traditionalele audiente generale de miercuri in prezenta publicului, intr-o curte inchisa a Palatului apostolic si nu in Piata Sf. Petru, a anuntat miercuri Vaticanul, relateaza AFP.