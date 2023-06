Stiri pe aceeasi tema

- Faimoasele insule Mykonos și Santorini, „interzise” vara asta turiștilor obișnuițiAtractivitatea insulelor Mykonos și Santorini scade din cauza prețurilor mari. Cele doua insule inregistreaza o diminuare semnificativa a fluxului de turiști, dupa ce mai mulți vizitatori și-au descris pe un ton negativ…

- Un șofer in varsta de 52 de ani a murit, vineri, dupa ce a pierdut controlul volanului pe DN 6, la ieșirea din Orșova, județul Mehedinți, și a lovit un camion.Poliția Mehedinți anunța ca accidentul a avut loc pe DN 6, la ieșire din localitatea Orsova. CITESTE SI Video| Rupere de nori in Timișoara:…

- Rusia a predat Ungariei 11 prizonieri de razboi care fac parte din minoritatea maghiara din Ucraina, a anunțat vicepremierul ungar Zsolt Semjen, care a adaugat ca acest lucru a fost posibil la solicitarea Unariei și prin intervenția Bisericii ortodoxe ruse.

- Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce presedintele Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene, informeaza miercuri Reuters. CITESTE SI Primele…

- Liderii coaliției de guvernare se vor reuni la inceputul saptamanii viitoare, luni, pentru a decide toate masurile din ”ordonanța austeritații”.In cadrul ședinței de coaliție, ministrul de finanțe, Adrian Caciu, va veni cu proiectul de OUG, iar de la acest proiect vor incepe discuțiile. CITESTE…

- Serviciile ruse de Securitate (FSB) anunta miercuri ca au destructurat o retea ucraineana ”terorista” in Crimeea anexata - de sapte persoane -, in contextul unei multiplicari a unor atacuri si acte de ”sabotaj”, cu cateva zile inaintea unor importante sarbatori militare de 9 mai in Rusia, relateaza…

- Un nou razboi mondial este probabil, insa el nu este inevitabil, a declarat marti vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, care a subliniat ca o „impartire linistita” a Ucrainei este „mai buna” decat un razboi mondial si a invocat in context „aspiratii” in acest sens ale…

- Un nou razboi mondial este probabil, insa el nu este inevitabil, a declarat marti vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, care a subliniat ca o „impartire linistita” a Ucrainei este „mai buna” decat un razboi mondial si a invocat in context „aspiratii” in acest sens ale…