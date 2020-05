Stiri pe aceeasi tema

- ​Glasgow Rangers anunta transferul definitiv al lui Ianis Hagi, jucatorul român urmând sa evolueze la echipa scotiana dupa ce a fost împrumutat de la formatia belgiana Genk, potrivit News.ro."Rangers poate confirma ca Ianis Hagi a fost de acord sa se alature clubului pe…

- Genk a reacționat in premiera, dupa ce aseara a anunțat oficial mutarea lui Ianis Hagi (21 de ani, mijlocaș ofensiv) la Rangers, apoi a șters știrea. CONTEXT: Genk, formația care l-a imprumutat pe Ianis Hagi la Rangers, a confirmat transferul definitv al internaționalului roman in Scoția. ...

- Ianis Hagi, 21 de ani, a devenit jucatorul lui Glasgow Rangers! Clubul scoțian a achitat clauza de transfer definitiv de la Genk, Belgia, in valoare de 5.000.000 de euro, anunța BBC.Ianis Hagi are 3 goluri si doua assist-uri in 12 aparitii pentru Rangers. El sosise pe Ibrox Park in ianuarie, sub forma…

