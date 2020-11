Germanii și-au pierdut încrederea în democrația din Statele Unite - sondaj Ultimele alegeri din Statele Unite i-au lasat pe germani cu îngrijorari privind starea democrației americane, potrivit unui nou sondaj citat de Euractiv.



În pofida acestui lucru Germania spera ca președintele ales Joe Biden va stabiliza relația și înca privesc SUA drept un partener important în materie de politica externa.



Ultimii 4 ani au marcat unele din cele mai reduse niveluri ale relației transatlantice, numeroși europeni sperând la o schimbare de conducere la Casa Alba.



Însa chiar și victoria democratului Joe Biden i-a lasat pe mulți… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 12 nov — Sputnik. Aș vrea ca Washingtonului, cu sistemul sau electoral arhaic, sa-i pese mai puțin de alegerile din alte țari. Declarația a fost facuta de ministrul Afacerilor Externe al Rusiei Serghei Lavrov in cadrul unei conferințe online, potrivit RIA Novosti. „Sistemul lor electoral…

- Angela Merkel si "presedintele american ales au convenit asupra faptului ca este extrem de importanta colaborarea transatlantica, date fiind numeroasele provocari la nivel mondial", a mai spus purtatorul de cuvant al cancelarului, Steffen Seibert, intr-un scurt comunicat. Cu aceeasi ocazie, Angela…

- „Vreau sa felicit poporul american la finalul acestei perioade electorale si pe Donald Trump pentru victoria sa. Rusia este pregatita si vrea restaurarea pe deplin a relatiilor cu Statele Unite", transmitea Kremlinul la 9 noiembrie 2016. Acum, la Kremlin este tacere. „Putin este un bun soldat si nu…

- Europa rasufla usurata. Donald Trump a pierdut alegerile. Victoria in alegerile prezidentiale din SUA a democratului Joe Biden a fost imediat salutata de liderii europeni, in frunte cu Angela Merkel si Emmanuel Macron. Insa liderii Ungariei, Poloniei si Marii Britanii nu sunt prea fericiti.

- Economiile Americii si zonei euro sunt inca mai mici decat erau anul trecut, in timp ce China a depasit deja nivelul avut in ultimul trimestru din 2019 si a redevenit motorul de crestere al economiei mondiale.Citește și: LIVE TEXT - AMERICA ALEGE. Donald Trump devine favorit dupa o revenire…

- Președintele american Donald Trump, aflat in cursa pentru un nou mandat la Casa Alba, a acuzat Germania și China ca ii doresc eșecul in alegeri. "China vrea sa scape de mine. Iranul vrea sa scape de mine....

- BRUXELLES, 27 oct - Sputnik, Daniela Porovaț. Analiza Financial Times arata felul in care a decurs in primul mandat al lui Trump relația SUA cu NATO, insistandu-se asupra deteriorarii relațiilor dintre Washington și Berlin și nu doar din punct de vedere militar, ci și economic. © REUTERS / Yves HermanȘeful…

- In prezent, bateriile pentru mașinile electrice și hibride ale marcilor BMW și Mini sunt produse in trei uzine ale bavarezilor, respectiv Dingolfing (Germania), Spartanburg (SUA) și Shenyang (China). In aceasta rețea va intra, cu incepere din 2021, o noua locație de producție a modulelor de baterii…