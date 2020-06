Germania: Zona abatorului cu sute de romani infectati, in carantina Regiunea din zona abatorului din Germania, unde printre cei infectati sunt si sute de romani, este plasata in carantina din cauza coronavirusului. In zona sunt 365.000 de locuitori. Decizia este una fara precedent de la ridicarea restrictiilor, potrivit Digi24.ro.



Decizia de carantinare a fost anuntata de de premierului landului Renania de Nord-Westfalia, Armin Laschet, unde se afla zona abatorului. Ultimul bilant arata 1.553 de bolnavi in randul angajatilor, dintre care aproximativ 650 dintre ei sunt romani.



Carantina ii vizeaza pe toti cei 365.000 de locuitori ai zonei



