Germania şi Franţa reiterează că nu vor accepta acordarea de privilegii persoanelor vaccinate Germania si Franta au transmis, miercuri, ca vaccinarea anticoronavirus nu va fi obligatorie, excluzând posibilitatea acordarii unor privilegii persoanelor vaccinate, în contextul în care expertii avertizeaza asupra riscului limitarii libertatilor si ajungerii la situatii discriminatorii, potrivit Mediafax.



"Atât timp cât numarul persoanelor vaccinate înca este mult mai mic decât al celor care asteapta vaccinare, statul nu trebuie sa trateze diferit cele doua grupuri. În plus, trebuie sa se demonstreze clar daca persoanele vaccinate nu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat, vineri, ca a avut o intalnire ”excelenta” cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, precum și o discuție „foarte buna” cu Președintele Consiliului European, Charles Michel. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea…

- Principala platforma germana de evenimente CTS Eventim intentioneaza sa limiteze vanzarea biletelor doar persoanelor care s-au vaccinat impotriva COVID-19, potrivit unei declaratii publicate miercuri in presa germana, citata de agentia DPA. ''Odata ce exista vaccin suficient si toata lumea se…

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut joi ca toate eforturile sa se concentreze pe evitarea raspandirii mutatiilor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru a evita un al treilea val epidemic, si a insistat ca orice decizie de reactivare a vietii publice trebuie luata cu mare atentie, relateaza agentia EFE,…

- Decizia vine ca urmare a creșterii alarmante a numarului de noi cazuri de coronavirus care a dus la impunerea carantinei generale in sud-estul Angliei și a capitalei, Londra. Senatoarea Șoșoaca cere imunitate in fața legii pentru avocați. In statutul partidului AUR scrie altceva Londra și sud-estul…

- Angela Merkel a indemnat miercuri la introducerea de noi restrictii pana la mijlocul lui ianuarie pe intreg teritoriul Germaniei, unde masurile existente s-au dovedit insuficiente pentru a limita numarul de contaminari cu noul tip de coronavirus, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Cancelarul german…

- Liderii statelor Uniunii Europene, reuniti la Bruxelles, au ajuns la un acord asupra bugetului multianual al UE si fondului de redresare post-COVID-19, ce totalizeaza 1.800 de miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, a anuntat joi seara presedintele Consiliului European, Charles Michel, ceea ce pune…

- La Bruxelles incepe un summit virtual de doua zile, ultimul sub presedintia Germaniei. Adoptarea bugetului multianual si al fondului special de ajutorarea a economiilor lovite de efectele pandemiei de coronavirus este inca amenintata de un posibil veto al Ungariei si Poloniei. Angela Merkel a mediat…

- Germania va cauta suport pentru un acord la nivelul Uniunii Europene astfel incat partiile de ski din toate țarile UE sa ramana inchise pana in ianuarie, pentru a evita raspandirea virusului, precizeaza BBC. “Sunt convinsa ca nu va fi ușor, dar vom incerca”, a declarat cancelarul Angela Merkel dupa…