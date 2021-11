Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane din Marea Britanie au fost infectate cu varianta depistata in sudul Africii, a anunțat, sambata, ministrul britanic al sanatații, potrivit BBC News. Cele doua persoane confirmate sunt din orașe diferite, Nottingham și Chelmsfort, insa oficialii britanici au anunțat ca cele doua cazuri…

- "Un laborator face verificari asupra unui posibil caz de infectare cu varianta Omicron. Asteptam confirmarea sau informarea cazului", a precizat purtatoarea de cuvant a Institutului National de Sanatate Publica, Stepanka Cechova, citata intr-un comunicat transmis prin email.Aceasta noua varianta de…

- Un prim caz suspect de infectare cu noua varianta de coronavirus, Omicron, a fost detectat in Germania la o persoana intoarsa recent din Africa de Sud, au anuntat sambata autoritatile regionale din landul Hessa, potrivit AFP, citata de Agerpres.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a decis sa numeasca noua varianta de coronavirus SARS CoV-2 „Omicron”, desi urmatoarele litere in alfabetul grecesc ar fi fost „Nu” si „Xi”.

- Razvan Cherecheș, expert in sanatate publica, a prezentat un grafic ce arata rata de creștere incredibila pentru noua tulpina Omicron.Organizația Mondiala a Sanatații a atribuit vineri litera greaca Omicron unei variante de COVID-19 nou identificate in Africa de Sud.Experții in sanatate sunt profund…

- Noua varianta B.1.1.529 de Covid, detectata pentru prima data in Africa australa, a fost clasata vineri drept ''ingrijoratoare'' de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si denumita ''Omicron'', relateaza AFP. ''Varianta B.1.1.529 a fost semnalata pentru prima data la OMS de catre Africa…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a numit noua varianta COVID-19 descoperita in Africa de Sud, Omicron. „Aceasta varianta are un numar mare de mutații, dintre care unele sunt ingrijoratoare. Riscul crescut de infectari este mult mai ridicat in comparație cu alte variante”, a spus OMS intr-un comunicat,…

