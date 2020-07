Germania: O companie militară de elită, desfiinţată pe fondul preocupărilor legate de extremism O companie militara care apartine de unitatea germana de elita Fortele speciale de comando (KSK) a fost desfiintata in urma unor acuzatii de extremism de dreapta, a declarat joi pentru dpa un purtator de cuvant al Ministerului german al Apararii. Compania a doua a KSK din cadrul Bundeswehr a fost desfiintata in urma unui apel in acest sens adresat comandamentului KSK din Calw, Baden-Wurtttemberg, o parte dintre soldati fiind transferati la alte companii ale KSK, a mentionat purtatorul de cuvant. Ministrul german al apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, a anuntat aceasta masura la finele lui iunie,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

