Germania îndeamnă UE să adopte noi sancțiuni împotriva Rusiei / Nimic despre Nord Stream 2 Ministrul de externe german Heiko Maas și-a îndemnat luni omologii din Uniunea Europeana sa aprobe aplicarea de sancțiuni împotriva oficialilor ruși responsabili de încarcerarea disidentului Alexei Navalnîi și de reprimarea violenta a protestelor pro-democrație, relateaza Reuters.



&"Sunt în favoarea ordonarii pregatiri de sancțiuni suplimentare împotriva unor persoane specifice&", a afirmat Maas la Bruxelles unde a sosit pentru reuniunea miniștrilor de externe ai blocului comunitar.



Acesta a declarat ca aplicarea de sancțiuni este urgenta întrucât… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

