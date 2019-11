Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de Externe Heiko Maas pledeaza pentru „unitatea Europei“ intr-un editorial scris cu prilejul implinirii a 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, un moment cu o simbolica aparte in prabusirea comunismului si incetarea Razboiului Rece.

- La implinirea a 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, fotograful Andreas Metz a publicat luna trecuta cartea ilustrata „Ost Places – despre disparitia si redescoperirea RDG”, care prezinta 500 de fotografii facute in ultimii doi ani in Germania de Est. Andreas Metz va prezenta o selectie a acestor…

- Acum 30 de ani s-a auzit un strigat pe strazile din Germania, incepand de la Leipzig, „Noi suntem poporul” care a inceput sa se rostogoleasca si a dus la prabusirea Zidului Berlinului, ceea ce va permite si unificarea Germaniei anul urmator, pe 3 octombrie.

- "Doamna cancelar Merkel, ati crescut in Republica Democrata Germana. Aveti experienta directa a ororilor unui guvern dictatorial", amintesc acesti militanti, printre care Joshua Wong, in scrisoarea scrisa in germana. "Germanii au fost in mod curajos in avangarda luptei impotriva autoritarismului…

- Dupa 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, decenii in care in Germania a crescut o generatie care nu a cunoscut divizarea, cele doua jumatati ale tarii sunt in continuare separate de istoria lor, noteaza luni dpa potrivit Agerpres Landurile care au format la un moment dat Germania de Est (RDG)…

- Clujeanul Simone Tempestini este singurul pilot roman care concureaza in acest weekend la una dintre cele mai vechi etape din Campionatul Mondial de Raliuri, tradiționalul Raliu al Germaniei. Triplul campion național absolut a luat deja startul in super speciala de aseara, iar azi vor incepe probele…