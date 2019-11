Germania: Coaliţia condusă de Angela Merkel evită o criză majoră Partidele coalitiei guvernamentale din Germania au convenit duminica asupra unei reforme privind pensiile, care permite guvernului condus de Angela Merkel, slabit dupa mai putin de doi ani de la instalare, sa evite o criza politica majora, transmite AFP. Dupa negocieri laborioase, conservatorii din Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si aliatul sau bavarez Uniunea Crestin-Sociala (CSU), pe de o parte, si social-democratii din SPD (centru-stanga), pe de alta parte, au convenit o reevaluare pensiilor pentru persoanele cu venituri mici care au lucrat cel putin 35 de ani. "Am gasit la aceasta problema… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

