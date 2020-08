Stiri pe aceeasi tema

- Belgia a inregistrat in ultimele zile o inmultire "ingrijoratoare" a cazurilor de coronavirus, in special in provincia nordica Anvers, au anuntat luni autoritatile sanitare, intr-un moment in care guvernul ia in considerare inasprirea masurilor de preventie, relateaza AFP. "Inmultirea rapida a numarului…

- Peste 6,5 milioane de descarcari in primele 24 de ore a avut aplicația din Germania care ajuta la urmarirea infectiilor cu coronavirus, a anunțat miercuri directorul executiv al companiei de software.

- Productia industriala din Germania a inregistrat in aprilie o scadere istorica, de 17,9%, peste estimarile analistilor intervievati de Reuters, de 16%, motivul fiind pandemia de coronavirus care a obligat companiile sa isi reduca activitatile, potrivit datelor publicate luni de Biroul de Statistica.

- Federatia internationala de biatlon (IBU) a anuntat duminica anularea Campionatelor Mondiale de vara, prevazute in perioada 19-23 august la Ruhpolding (Germania), din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza L'Equipe. "In urma deciziei guvernului german de a anula toate 'evenimentele in masa' din…

- Autoritatile medicale din Germania au anuntat ca bilantul infecțiilor cu coronavirus in Germania a ajuns la un total de 172.576. Bilanțul deceselor a crescut cu 116, pana la 7.661 si 145.617 de persoane s-au vindecat de noul coronavirus. In Europa, Germania a fost data exemplu privind modul de gestionare…

- Bundesliga si 2.Bundesliga, primele doua esaloane fotbalistice din Germania, ar putea pierde peste 91 de milioane de euro in contextul in care, din cauza pandemiei de coronavirus, restul sezonului competitional se va disputa fara prezenta spectatorilor in tribune, scrie revista Kicker.Potrivit…

- O persoana a murit intr-un incendiu care a izbucnit, sambata, la un spital din Moscova undesunt tratați pacienti infectati cu noul coronavirus. Unitatea este situata in de nord-vestul Moscovei, potrivit Reuters . Ministerul pentru Situatii de Urgenta a comunicat ca flacarile au izbucnit in rezerva unui…

- Mai multe focare de infectie au fost descoperite de specialisti in abatoare si macelarii din Germania, mai cu seama in landul Renania de Nord-Westfalia, transmit ORF si Tagesspiegel. In multe dintre aceste unitati de productie lucreaza muncitori din state est-europene, printre care si Romania.