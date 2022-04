Stiri pe aceeasi tema

- Ea a sustinut o declaratie de presa, alaturi de omologul sau roman, Vasile Dincu, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, potrivit Agerpres.„Suntem uniti nu doar in Uniunea Europeana, ci si in cadrul Aliantei NATO. Suntem determinati, suntem uniti, Putin nu a contat pe acest lucru atunci cand…

- Germania a luat masuri pentru a opri procesul de certificare a gazoductului Nord Stream 2 din Rusia, a declarat marți cancelarul Olaf Scholz, in timp ce Occidentul a inceput sa ia masuri punitive impotriva Moscovei din cauza crizei din Ucraina, scrie Reuters. Scholz a spus, in presa germana, ca guvernul…

- Lavrov i-a propus luni presedintelui Vladimir Putin ca Moscova sa continue pe calea diplomatica in eforturile sale de a obtine garantii de securitate din partea Occidentului, transmit Reuters si AFP.Lavrov i-a spus lui Putin ca Statele Unite au inaintat propuneri concrete privind reducerea riscurilor…

- ”Statele Unite si UE lucreaza impreuna pentru aprovizionarea continua, suficienta si in timp util a UE cu gaze naturale din diverse surse de pe tot globul, pentru a evita socurile de aprovizionare, inclusiv cele care ar putea rezulta dintr-o noua invazie rusa a Ucrainei”, au spus acestia intr-o declaratie…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca exista patru cai de descurajare a Federației Ruse, pe fondul amenințarii cu o noua invazie a Ucrainei, potrivit RBC și Rador.Potrivit oficialului, în primul rând, este nevoie de un mesaj coordonat din punct de vedere politic…

- Germania a fost criticata pentru ca refuza sa trimita arme Ucrainei, in contextul amenințarii crescande a Rusiei la granița sa. De altfel, Berlinul a avut o poziție nuanțata și in privința sancțiunilor ce ar trebui aplicare Rusiei in cazul unei invazii asupra Ucrainei. Fapt ce a știrbit din imaginea…

- Germania a anunțat ca va trimite 5.000 de caști militare Ucrainei în contextul criticilor tot mai puternice la adresa Berlinului din cauza refuzului sau de a permite NATO sa vânda arme și echipament militar Kievului. Anunțul de miercuri al ministrului german al apararii l-a lasat „fara…

- Ministrul francez de externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat vineri ca Rusia incearca sa ocoleasca Uniunea Europeana in privinta Ucrainei si sa poarte discutii direct cu Statele Unite, relateaza Reuters.