Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, prima atenționare Cod galben de canicula din acest an, valabila joi și vineri in Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei și in sudul și centrul...

- Temperatura in orașul Verkhoyansk din Siberia, situat deasupra Cercului Polar, a ajuns sambata la 38 de grade Celsius, scrie phys.org Valul prelungit de canicula din Siberia este „indiscutabil alarmant”, spun specialistii climatologi. Temperaturile atipice au fost puse pe seama incendiilor de vegetatie,…

- Meteorologii anunta ca vineri vremea va continua sa fie instabila, cu ploi in aproape toate regiunile tarii. De altfel, Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o atentionare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in intreaga tara, inclusiv in Bucuresti, pana sambata…

- Dupa o iarna blanda si o primavara calda, toate efecte probabile ale schimbarilor climatice, Siberia este martora la inmultirea catastrofelor naturale - insecte care distrug arborii, incendii, ploi torentiale ce conduc la evacuari, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Vremea va fi in continuare calda, iar dupa orele amiezii instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata. Vor fi innorari și perioade in care se vor semnala averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și grindina, local in vestul, sud-vestul, centrul și nordul…

- În aceasta noapte, va ploua slab doar pe la munte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari pe creste. Minimele se vor situa între 3 grade Celsius în depresiuni și 18 grade în Dealurile de Vest. Cum va fi vremea saptamâna viitoare? Luni, însa,…

- O masa de aer polar va acoperi o mare parte a Europei in perioada 11-13 mai, aducand temperaturi cu 12 grade Celsius sub media perioadei, inclusiv in Romania. The post O masa de aer polar se indreapta spre Romania. Temperaturile pot scadea cu pana la 12 grade Celsius appeared first on Renasterea banateana…

- Vremea va fi in general frumoasa astazi, dar mai rece decat in mod normal pentru aceasta perioada a anului. Cerul va fi variabil, cu unele innorari, mai ales in jumatatea de est a țarii, unde la inceputul intervalului vor fi posibile ploi slabe cu caracter izolat. Temperaturile cele mai scazute la…