Georgeta Popescu va fi purtătoare de drapel la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Tineret Petre Apostol In urma modificarilor de ultima ora survenite, Constantin Surdu si Georgeta Popescu, reprezentantii Romaniei in probele de schi alpinism, respectiv de monobob din cadrul Jocurilor Olimpice de Tineret Lausanne (Elvetia), care se desfasoara in perioada 9-22 ianuarie a.c., vor fi purtatorii de drapel la ceremoniile de deschidere ale competitiei destinata sportivilor cu varste cuprinse intre 14 si 18 ani. Tinand seama de faptul ca intrecerile competitiei olimpice se desfasoara in doua zone aflate la distanta de aproximativ 360 km – Lausanne (biatlon, curling, hochei pe gheata, patinaj… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

