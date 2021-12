Stiri pe aceeasi tema

- “Avand in vedere apariția in spațiul public a unor imagini și comentarii referitoare la montarea unor separatoare mobile in patru centre comerciale aflate pe raza municipiilor Ploiesti și Campina, instituția noastra s-a autosesizat și pe cale de consecința a fost dispusa o acțiune de verificare in aceasta…

- Detaliile acordului raman nedezvaluite, dar un alt oficial italian a declarat ca acordul va stimula cooperarea dintre tari in domenii care cuprind economie, comert, turism si cultura. Proiectul a fost discutat pentru prima data in 2018 sub premierul Italiei de atunci, Paolo Gentiloni, dar relatiile…

- Prețurile la carțile electronice comercializate in Romania vor scadea dupa ce, astazi, Parlamentul a adoptat o inițiativa legislativa de reducere a TVA de la 19% la 5% pentru e-books și presa digitala. Proiectul amendeaza Codul fiscal in sensul reducerii de la 19% la 5% a TVA pentru carțile electronice…

- Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.De mai bine de un deceniu, Andreea Dumitran, din Campina, Prahova, se lupta, cu disperare, sa scape din ghearele cancerului care i-a „mușcat”…

- Cu Mirel Radoi pe banca in aceste preliminarii de Campionat Mondial, Romania va vedea din nou de la televizor Cupa Mondiala de anul viitor, din Qatar. Nationala de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Liechtensteinului cu scorul de 2-0 (1-0), duminica seara, la Vaduz, in Grupa J a preliminariilor…

- Sunteți cetațean al UE sau resortisant al unei țari terțe in cautarea unui loc de munca sezonier in Germania? EURES Germania a lansat recent o noua pagina de intampinare pentru a va ajuta sa gasiți raspunsuri la intrebarile cele mai presante. Cui i se adreseaza aceasta pagina? Pagina de intampinare…

- De joi pana duminica, la Lillehammer, in Norvegia, au loc un șir de concursuri din Wolrd Series, in cadrul carora se obțin puncte care sa duca la prezența la viitoarea ediție a Jocurilor Olimpice de Iarna, programate la Beijing, China. Dupa ce in priemel doua zile, in proba feminina de monobob, Georgeta…

- Alte 152 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 1 este in randul lucratorilor medicali. Bilanțul cazurilor de Covid-19 in țara noastra a ajuns la 352822.