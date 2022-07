Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul american de Justitie a anuntat, joi, ca va acorda FIFA si confederatiilor americane de fotbal suma de 92 de milioane de dolari in plus drept despagubiri, in plus fata de cele 201 milioane anuntate in luna august, pentru delapidarile comise de fosti conducatori ai fotbalului mondial, informeaza…

- In SUA lumea marșaluiește pe strazi, furibunda, pentru ca a zis președintele Biden, cazut dramatic impreuna cu democrații in sondaje, in apropierea alegerilor parțiale din noiembrie, ca decizia Curții Supreme interzice avortul. Nu știu cați din cei din strada au citit cu atenție amendamentul la care…

- Trupele ruse isi continua ofensiva in Donbas, concentrandu-se asupra incercuirii Lysychansk si Severodonetsk pentru a ajunge la granita administrativa a regiunii Lugansk. Aceasta este ocupata in proportie de 95%.

- Finanțatorul miliardar George Soros a declarat marți ca invazia Rusiei in Ucraina ar putea fi inceputul celui de-al treilea razboi mondial, astfel ca cea mai buna cale de a pastra civilizația libera este ca Occidentul sa invinga forțele președintelui Vladimir Putin, scrie Reuters. Fii la curent…

- Soldații ucraineni care s-au predat in timp ce aparau combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, asediat, se vor confrunta cu un „tribunal internațional”, a declarat luni șeful autoproclamatei Republicii Populare Donețk (DNR), susținuta de Rusia. Liderul DNR, Denis Pușilin, a declarat pentru Interfax…

- Justitia ucraineana incepe miercuri primul sau proces pentru crime de razboi de la patrunderea trupelor Moscovei pe teritoriul sau, cel al unui soldat rus acuzat ca a impuscat un civil neinarmat.

- Razboi in Ucraina, ziua 77. Rusia intentioneaza sa captureze in continuare Kievul, sa creeze o noua entitate statala si sa o includa in Federatia Rusa, anunta Departamentul principal de operatiuni al statului major general al fortelor armate ale Ucrainei.

- Armata chineza a condamnat miercuri Statele Unite dupa ce o nava de razboi americana a traversat controversata stramtoare Taiwan. Astfel de misiuni dauneaza „in mod deliberat” pacii si stabilitatii, sustin oficialii chinezi.