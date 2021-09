Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele AUR, George Simion, sustine ca nu este scopul sau politic sa ajunga presedintele Romaniei, dar daca nu se gasesc oameni mai buni, atunci el nu va refuza o lupta. Simion crede ca Diana Sosoaca ar putea candida la alegerile prezidentiale.

- Co-presedintele AUR, George Simion, a afirmat, duminica, la Prima Tv, ca nu vede cum nu ar trece o motiune de cenzura daca PSD nu pactizeaza pe fata cu PNL, mentionand ca i-a vazut pe social-democrati “destul de oscilanti”. El a precizat ca, daca motiunea nu trece de filtrul CCR, AUR va semna si…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice candidat la presedintia PNL trebuie sa ia in calcul si faptul ca poate fi desemnat drept candidat al partidului la alegerile prezidentiale. „Orice candidat la presedintia Partidului National Liberal trebuie sa ia foarte in serios ca exista aceasta posibila…

