Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat, luni, intr-o conferința de presa ca niciun parlamentar liberal nu va vota motiunea de cenzura a PSD impotriva Guvernului Citu si a subliniat ca in interiorul coalitiei a fost luata decizia ca alesii puterii sa participe la dezbateri, insa sa nu voteze motiunea,…

- Ludovic Orban a anuntat ca niciun parlamentar PNL nu va vota motiunea de cenzura a PSD impotriva Guvernului Citu si a subliniat ca in interiorul coalitiei a fost luata decizia ca alesii puterii sa participe la dezbateri, insa sa nu voteze motiunea. „Am incredere in parlamentarii USR ca nu vor vota motiunea…

- Parlamentarii PSD au depus, miercuri, o motiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Florin Citu. Motiunea este intitulata "Romania esuata. Recordul 'fantastic' al Guvernului Citu", iar in textul acesteia social-democratii sustin ca guvernarea PNL-USR-UDMR "conduce economia Romaniei spre prapastie…

- Parlamentarii PSD au depus miercuri, 23 iunie, motiunea de cenzura intitulata „Romania eșuata. Recordul «fantastic» al Guvernului Cițu”. Social-democrații acuza coaliția de guvernare ca „duce economia Romaniei spre prapastie cu o viteza uluitoare”. Moțiunea a fost citita in Parlament de senatorul PSD…

- "Guvernul actual este un dezastru pentru romani și pentru firmele romanești. PNRR este un dezastru. Au fost inghețate pensiile, au fost inghețate salariile, au fost inghețate alocațiile, iar in PNRR vedem doar reforme catastrofale pentru Romania și bani mulți pentru clientela lor politica. Romanii au…

- • Ludovic Orban: Am luat decizia in PNL si in coalitie sa fim prezenti la motiunea de cenzura, dar sa nu votam Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara ca sunt sanse sa treaca motiunea de cenzura a social-democratilor, pentru ca Guvernul Citu este unul „ineficient”, iar directia in care…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marți, 22 iunie, ca liberalii, parlamentarii USR-PLUS și cei ai UDMR vor fi prezenti in Parlament cand se va dezbate motiunea de cenzura contra Guvernului Cițu, dar nu vor vota, pentru ca aceasta a fost decizia luata in coaliție.„Si la nivelul coalitiei, si…