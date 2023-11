Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele AUR, George Simion, critica scoaterea Elenei Lasconi de pe lista candidatilor pentru alegerile europarlamentare, acuzandu-i pe reprezentantii USR ca au discriminat pe baza de opinie. Declaratiile au fost facute in plenul Camerei Deputatilor, in timpul sedintei de plen. „As vrea sa le transmit…

- AUR nu e dispus sa primeasca in partid orice vedeta care se remarca prin scandal. George Simion a fost intrebat daca AUR ia in calcul sa o primeasca in partid pe Elena Lasconi, dupa ce aceasta a declarat ca susține familia tradiționala.Simion spune ca așa ceva e exclus și ca Lasconi e un primar slab:…

- Dupa ce s-a aratat „dezgustata” de faptul ca mama sa a votat ”da” la referendumul pentru familia tradiționala din 2018, fiica acesteia Oana Lasconi continua acuzații și susține ca aceasta a a mințit public. Tanara, in varsta de 31 de ani și care locuiește la Paris, se plange ca mama nu i-a fost alaturi,…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a anuntat ca i a cerut Elenei Lasconi, primarul municipiului Campulung, sa se retraga din campania pentru alegerile europarlamentare.Decizia conducerii USR vine dupa ce Elena Lasconi a declarat intr un interviu ca a votat Da la referendumul pentru familia traditionala…

- Liderul AUR George Simion a reacționat, duminica, dupa ce Catalin Drula a anuntat ca i-a cerut Elenei Lasconi, primarul municipiului Campulung, sa se retraga din campania pentru alegerile europarlamentare.„De ce? Pentru ca susține familia tradiționala? Asta e o normalitate! V-au ramas “valorile”…

- Președintele USR, Catalin Drula, a transmis duminica, pe Facebook, ca i-a cerut Elenei Lasconi sa se retraga din campania pentru europarlamentare, urmand sa aiba loc in aceasta seara o ședința a conducerii de partid pentru formalizarea acestei decizii. ,,Am avut o discuție cu Elena Lasconi și i-am cerut…

- Președintele USR, Catalin Drula, a transmis duminica, pe Facebook, ca i-a cerut Elenei Lasconi sa se retraga din campania pentru europarlamentare, urmand sa aiba loc in aceasta seara o ședința a conducerii de partid pentru formalizarea acestei decizii. „Am certitudinea ca Elena a ințeles ca intreaga…