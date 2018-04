Iarna nu vine, a anuntat miercuri scriitorul George R.R. Martin, dezamagind din nou fanii popularei serii fantasy ecranizate in serialul ''Game of Thrones'', care asteapta partea a sasea din saga ''Cantec de gheata si foc'' din 2011, relateaza Reuters si AFP. Martin a anuntat intr-o postare pe blog ca romanul "The Winds of Winter", partea a sasea din "Cantec de gheata si foc", nu va fi gata pentru publicare in 2018. "Va trebui sa continuati sa asteptati 'The Winds of Winter'", a scris George R.R. Martin. Scriitorul, a carui saga "Cantec de gheata si foc"…