Spre sfarșitul anului trecut, implinirea a o 100 de ani de la moartea lui Alexandru Vlahuța a fost discret comemorata. Este de lipit langa suflet aprecierea lui Tudor Vianu despre Vlahuța: ,,o personalitate morala aleasa”. Mi-a placut mereu faptul ca Vlahuța nu sta cu palaria-n mana in fața criticilor literari cu ștaif, dar nici in […] Articolul George Calinescu și plictisul care nu exista apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .