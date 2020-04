Stiri pe aceeasi tema

- Viața Andreei Balan s-a schimbat radical in ultimele luni, de cand ea și George Burcea au ales sa se separe și sa mearga pe drumuri separate. Cantareața este cea care a ramas cu fetițele, iar astazi a avut un mesaj emoționant pentru acestea.

- Deși casnicia lor s-a terminat, Andreea Balan și George Burcea continua sa aiba controverse pana și in ziua de Paște. George i-a scris cuvinte grele Andreei pe rețelele de socializare, anunța huff.ro.In decursul zilei de Paște actorul și-a atacat fosta soție, pe Andreea Balan, cu mesaje cutremuratoare.…

- George Burcea trece printr-o perioada destul de grea. Actorul nu-și poate vedea fetițele, acestea fiind in autoizolare cu Andreea Balan, iar din punct de vedere financiar situația nu este deloc roz avand in vedere ca s-au suspendat toate spectacolele, iar actorul are o chirie de platit. Andreea Balan,…

- George Burcea traverseaza o perioada extrem de grea. Dincauza epidemiei de coronavirus, actorul nu iși mai poate vizita cele douafetițe, care locuiesc acum cu mama lor, dupa ce actorul a decis sa plece deacasa. Andreea Balan a luat hotararea sa se izolele in casa, impreuna cu feteleși mama ei.In aceasta…

- Andreea Balan nu a putut ierta tradarea si a decis ca era mia bine sa se desparta de Keo. Apoi l-a cunoscut pe George Burcea la filmari și se pare ca a fost dragoste la prima vedere. Cei doi au impreuna doua fetițe, iar imediat dupa nașterea micuței Clara cei doi au decis sa se casatoreasca.…

- Divorțul anului scoate la iveala noi lucruri pentru care atat Andreea Balan, cat și George Burcea sunt criticați de cei care ii urmaresc la televizor sau in mediul online. Cantareața a fost aspru judecata ca nu și-a dat interesul pentru familia sa, ci ca este mult mai interesata de cariera, insa artista…

- A trecut exact un an de cand Andreea Balan a fost la un pas sa-și piarda viața pe masa de operație, in timpul nașterii prin cezariana, iar acum, iata, destinul o pune din nou la incercare. Andreea Balan sa afla la un pas de a-și pierde casnicia, soțul sau, George Burcea, parasind locuința conjugala.…