- Suedia spera ca masurile pe care le-a luat impotriva Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) vor convinge Turcia sa renunte la opozitia fata de aderarea sa la NATO inaintea summitului Aliantei de miercuri si joi de la Madrid, insa presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat reticenta…

- Ministerul Muncii din Turcia urmeaza sa prezinte presedintelui Recep Tayyip Erdogan propuneri pentru o noua majorare a salariului minim, a doua din acest an, dupa ce Erdogan i-a indemnat pe oficiali sa reduca povara creata de explozia preturilor, transmite Bloomberg.

- Turcia a lansat oficial luni exploatarea de gaze naturale din Marea Neagra care ar urma sa ii permita, potrivit presedintelui Recep Tayyip Erdogan, sa produca zece milioane de metri cubi pana in primul trimestru din 2023, potrivit AFP.

- Preturile din Turcia au crescut in luna mai cu 73,5% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cel mai mult din ultimii 23 de ani, in timp ce tara se confrunta cu cresterea costurilor alimentare si energetice si cu strategia neortodoxa de lunga durata a presedintelui Recep Tayyip Erdogan privind politica…

- Suedia si Finlanda vor trimite miercuri la sediul NATO din Bruxelles cererile pentru admiterea in Alianta Nord-Atlantica, anunta premierul suedez, Magdalena Andersson, conform cotidianului Le Figaro. „Sunt fericita ca am ales impreuna acelasi drum si ca putem face acest lucru impreuna”, a afirmat Magdalena…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, considera ca rezervele Turciei cu privire la aderarea Finlandei si Suediei la Alianta Nord-Atlantica trebuie luate in considerare, relateaza DPA. "Turcia este un aliat apreciat si trebuie tinut cont de orice ingrijorari privind securitatea", a scris Stoltenberg…

- Curtea Suprema de Apel din Turcia a aprobat o sentința de patru ani și 11 luni de inchisoare emisa impotriva lui Canan Kaftancioglu, principalul lider al filialei din Istanbul a Partidului Republican al Poporului (CHP), principalul partid de opoziție, pentru trei acuzații diferite, printre care insultarea…

- Rata anuala a inflatiei in Turcia a atins un nou maxim istoric de 61,14% in luna martie, in crestere cu 5,46 puncte procentuale de la o luna la alta, agravata de razboiul din Ucraina, arata cifrele oficiale publicate luni de Institutul National de Statistica din Turcia (Tuik), informeaza AFP. Deprecierea…