Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Elon Musk si-a exprimat vineri, 20 ianuarie, sustinerea fata de reforma pensiilor anunțata de guvernul francez si de presedintele Emmanuel Macron, argumentand ca “numarul masiv de pensionari” nu poate fi susținut de un numar mic de angajați, scrie publicația Le Figaro , preluata de news.ro…

- Un barbat din Vulcan, judetul Hunedoara si o femeie din Dragalina, judetul Calarasi sunt cercetati sub control judiciar pentru comiterea infractiunii de proxenetism. Cei doi sunt suspectati ca au obtinut sume mari de bani de bani de pe urma exploatarii unor tinere romance in tara dar si in Spania,…

- Sute de persoane au ieșit sambata sa protesteze in Piața Republicii din Paris, dupa atacul sangeros de vineri soldat cu trei morți și trei raniți, iar confruntarile dintre manifestanți și forțele de ordine au fost violente, relateaza The Guardian.Manifestanții au aruncat cu pietre și au rasturnat mai…

- Tragedie in Franța, la Lyon, acolo unde cel puțin zece persoane au murit, iar alte 14 au fost ranite intr-un incendiu, in noaptea de joi spre vineri. Zece persoane, printre care și cinci copii, au murit, iar alte 14 au fost ranite intr-un incendiu, in noaptea de joi spre vineri, intr-un imobil de sapte…

- "Tripla epidemie" cu care se confrunta Franta, odata cu circulatia simultana a virusurilor care dau Covid, bronsiolita si gripa, este "complet inedita", iar evolutia sa este inca greu de prevazut, a subliniat vineri serviciul de sanatate publica, relateaza "Le Figaro". Sezonul de gripa a venit mai devreme…

- Alunecarile de teren au fost cauzate de lucrarile de introducere a apei si canalizarii pe strada, informeaza Prefectura Satu Mare, potrivit Agerpres. Pereții mai multor case s-au crapat, iar autoritațile au cerut reuniunea iemediata a Comitetului Local pentru Situații de Urgența.Prefectul Radu Roca…

- Medicul Mihai Craiu este cel care a lansat avertismentul sumbru pentru urmatoarele luni in Romania. Acesta susține ca va fi cel mai mare din ultimii 10 ani.„Sezonul de boli virale va fi deosebit de zgomotos anul acesta pentru copiii mici. A inceput acum mai mult de o luna cu școlarii. Și unii s-au plans...…