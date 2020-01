Generalul Qassem Soleimani, cel mai important comandant militar al Iranului, a fost ucis de SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu are ce sa faca in legatura cu asaltul asupra ambasadei americane din Bagdad, iar americanii ar trebui sa inteleaga faptul ca populatia Orientului Mijlociu uraște America, a scris Liderul Suprem al Iranului, Al Khamenei, intr-o postare de pe Twitter, de miercuri.

- Presedintele amercian Donald Trump a revenit marti și a declarat ca nu se asteapta la un razboi impotriva Iranului, dupa atacul asupra Ambasadei din SUA, relateaza Agerpres."Nu vad sa se intample aceasta", a declarat Trump unui jurnalist care l-a intrebat despre posibilitatea unui razboi impotriva Republicii…

- Atacul contra ambasadei americane de la Bagdad a fost opera unor "teroristi", a acuzat marti seara secretarul de stat american Mike Pompeo, numind doua persoane pe care le-a acuzat ca au fost sustinute de "aliatii Iranului". Donald Trump a amenintat Teheranul ca va plati "un pret foarte mare", informeaza…

- Un avion MiG din Fortele aeriene iraniene s-a prabusit miercuri in nord-vestul Iranului, cei doi membri ai echipajului decedand, a anuntat agentia de presa ILNA, citata de Reuters, potrivit Agerpres. Incidentul s-a produs in apropierea masivului muntos Sabalan.Citește și: Fenomen CIUDAT in…

- Cel puțin 45 de protestatari au fost uciși joi de forțele de ordine în Irak, la o zi dupa incendierea de catre manifestanți a Consulatului iranian din orașul Najaf, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, citat de Mediafax.Protestatari violenti au incendiat, miercuri seara, un consulat…

- Carnagiu in Irak. 24 de persoane au fost ucise dupa ce forțele de securitate au deschis focul asupra protestatarilor care blocasera un pod din orașul Nassiriya, aflat in sudul țarii. Potrivit unor surse medicale, zeci de alte persoane au fost ranite in urma intervenției Poliției. Alte patru…

- Alti cel putin 47 de protestatari au fost ucisi, au adaugat sursele de informatie, in acest oras, punct important al revoltei din sudul siit, tribal si agricol, unde scolile sunt in continuare inchise, majoritatea institutiilor publice blocate si unde manifestantii incendiaza pneuri pe cele cinci…