Gelozia BATE teama de coronavirus: Un barbat a evadat din carantină pentru a-și bate rivalul în dragoste Un tanar de 23 ani din Petroșani, aflat in carantina intr-un centru din municipiul Petroșani, a fugit pentru a-l bate pe actualul concubin al fostei sale iubite. Individul l-a lovit cu o șurubelnița in zona capului, fara a-l accidenta, iar apoi a fugit, anunța Poliția Hunedoara potrivit Mediafax. In noaptea de vineri spre sambata, tanarul a fugit din carantina, a mers la locuința fostei concubine o tanara in varsta de 22 de ani din municipiul Petroșani, careia i-a spart ușa locuinței și l-a lovit pe actualul concubin un tanar in varsta de 25 de ani cu o șurubelnița in zona capului, fara… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

