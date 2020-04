Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 1.700 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare au fost plasate in carantina institutionalizata de la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, informeaza marti Grupul de Comunicare Strategica. De asemenea, 57 de persoane aflate in carantina…

