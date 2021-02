Un agent cu rol antibacterian si antiviral, utilizat in tratarea apei, ar putea fi folosit, in curand, cu succes pentru eliminarea SARS-CoV-2 Potrivit unui studiu efectuat de cercetatori israelieni, suprafetele contaminate cu COVID pot fi dezinfectate dupa expunerea scurta la concentratii mici de ozon. Studiul, realizat la Universitatea din Tel Aviv si publicat in jurnalul stiintific Environmental Chemistry Letters, releva ca expunerea unei zone la ozon a avut 90% succes in inactivarea virusului chiar si in locuri greu accesibile, care nu sunt dezinfectate in mod normal cu dezinfectanti lichizi…