Gazele se vor scumpi cu pana la 13%. Va fi doar inceputul "erei gazelor scumpe" pentru care Romania nu e pregatita

- Modul in care va arata Romania copiilor nostri depinde, in foarte mare masura, de felul in care statul roman va sti sa traga foloase de pe urma gazelor naturale din Marea Neagra, potrivit fostului director al Romgaz, Dumitru Chisalita. Din pacate, desi timp a avut din belsug, statul n-a fost…

- Gazele naturale vor fi mai scumpe iarna viitoare, deoarece cotatiile petroliere s-au majorat foarte mult in ultima perioada, a declarat, luni, Vasile Ciolpan, directorul departamentului de comercializare energie din cadrul Romgaz, la conferința organizata de Capital. Articolul integral pe CAPITAL…

- Tariful mediu de transport al gazelor naturale practicat de Transgaz va scadea cu 6% in perioada 1 octombrie 2018 - 30 septembrie 2019, potrivit unui ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.

- Gazele naturale consumate de catre populație s-au scumpit cu 10%, de la 10 ianuarie 2018. Și anume, in loc de 81,48 lei/MWH au ajuns la 88,28 lei/MWh. Impactul in facturi este de circa 6%, potrivit calculelor Libertatea. Și asta pentru ca prețul gazelor reprezinta circa 50% din totalul facturii. Restul…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aplicat sancțiuni de 1.050.000 lei pentru dezechilibrele de pe piata gazelor de la sfarsitul lunii februarie, se arata intr-un comunicat al instituției. Au fost sancționate 15 companii pentru 23 de fapte. Printre companiile sancționate…

- ANRE a efectuat 18 controale la 15 participanti la piata de gaze naturale, dupa ce a constatat, la sfarsitul lunii februarie, o stare de dezechilibru in functionarea sistemul de transport al gazelor naturale (SNT), pe fondul unor temperaturi scazute si a unui consum ridicat. Autoritatea…

- Romania trebuie sa decida de urgenta daca dorește sa utilizeze gazele din Marea Neagra in industria autohtona sau doar vrea sa obtina venituri din tranzitul acestor gaze pe teritoriul tarii noastre, a declarat Zoltan Nagy-Bege, vicepreședinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE),…