Gaza: Noi lovituri aeriene israeliene, ca represalii la baloanele incendiare

Aviatia israeliana a anuntat joi dimineata noi bombardamente asupra pozitiilor Hamas in Fasia Gaza, ca represalii la lansarea de baloane incendiare din enclava palestiniana spre Israel, un scenariu ce ridica temeri cu privire la o noua escaladare militara, relateaza France Presse.



In ultima saptamana, armata israeliana a revendicat o serie de lovituri aeriene nocturne impotriva pozitiilor Hamas, gruparea islamista armata la putere in Fasia Gaza, ca raspuns la lansarea de baloane dintre care unele au provocat incendii pe terenuri agricole in sudul Israelului dar nu au facut victime.

