- REȘIȚA – Cauzele sunt nerealizarea contractului cu CJAS și raportarea deficitara spre Ministerul Sanatații. Asta arata analiza pe care noul manager al spitalului, Calin Laza, a realizat-o asupra activitații spitalului in primele cinci luni ale acestui an, concluziile fiind prezentate consilierilor județeni…

- Circulatia pe autostrada A2, Calea 1 Bucuresti - Constanta, se va inchide in urmatoarele doua nopti pe un sector de aproape patru kilometri, pentru executia lucrarilor de montare a predalelor la pasajul care supratraverseaza autostrada in zona kilometrului 13, informeaza Compania Nationala de Administrare…

- Un asteroid de marimea unui zgarie-nori va trece aproape de Pamant in aceasta saptamana, dar nu va reprezenta o amenințare reala pentru planeta noastra. Asteroidul in cauza este cunoscut sub numele de Asteroid 1994 XD și a fost descoperit in 1994 de catre grupul Spacewatch de la Observatorul Kitt Peak…

- Spectacolul planetar intra vineri, 2 iunie 2023 intr-o noua etapa a explorarii cosmosului: transmisia LIVE de pe Marte realizata de Agentia Spatiala Europeana (ESA). Fluxul de imagini de pe planeta rosie, de la o distanta de 3 milioane de kilometri va incepe la ora 19.00 (ora Romaniei). Pentru a sarbatori…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a atras atentia asupra faptului ca amenajarea locurilor de parcare pentru 1,7 milioane de masini, in Capitala, ar presupune o suprafata de 20 de milioane de metri patrati."Cred ca inclusiv eliminarea masinilor de pe trotuare este, in mica masura, un proiect de…

- Seful grupului de mercenari ruși Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat luni ca lupte „feroce'” continua la Bahmut si a anuntat ca rușii au avansat in acest oraș inca 130 de metri in ultimele 24 de ore. In prezent, ucrainenii mai controleaza 2,6 kilometri patrați din acest oraș. La randul sau, Statul…

- Traficul este blocat astazi pe Drumul Nationat dintre Ovidiu si Mihail Kogalniceanu, pe sensul catre Ovidiu unde s a format o coloana de sute de metri. Blocajul s a produs atat din cauza lucrarilor ce au loc la podul de peste Canalul Poarta Alba Midia Navodari, cat si de masurile de siguranta luate…

- Cercetatorii de la telescopul spațial Hubble au descoperit gaura neagra ca o dara stralucitoare de lumina in timp ce urmareau o galaxie pitica situata la aproximativ 7,5 miliarde de ani lumina de Pamant.Observațiile ulterioare au aratat ca dara luminoasa are o lungime de aproximativ 200.000 de ani lumina,…