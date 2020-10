Clotilde Armand, noul edil al Primariei Sector 1, susține ca a descoperit o „gaura” de 700 de milioane de lei in bugetul instituției pe care o conduce. In plus, a prezentat imagini cu un tocator de hartii din biroul fostului primar, Daniel Tudorache, și o tonfa – un baston special de autoaparare, pe spatarul scaunului. Informațiile au fost prezentate de Armand pe pagina personala de Facebook. „Prima mea zi de primar. Am fost in direcțiile instituției și aș vrea sa va prezint cateva date importante moștenite de la administrația trecuta. Mulți ați intrebat ce anume am gasit in biroul primarului.…